İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerini ziyaret ederek proje, yatırım ve hizmet toplantıları yaptı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Uysal ilçe ziyaretleri kapsamında ilk olarak Zeytinburnu Belediyesi'ne gitti. Belediye başkanı Murat Aydın tarafından karşılanan Uysal toplantı öncesinde belediye binasını gezerek birimlerdeki çalışanları selamladı. Başta trafik ve ulaşımın konuşulduğu toplantıda, Uysal İstanbul’a yapılan ve projesi tamamlanan yatırımlardan bahsetti.



Zeytinburnu’na yapılan otopark ve kentsel dönüşümün de konuşulduğu toplantıda Uysal ayrıca kültür ve çevre yatırımlarına da değindi. İstanbul Şehir Müzesi inşaat ihalesinin de yapıldığını belirten Uysal müze inşaatına yakında başlanacağını söyledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da Uysal’a ziyaretleri için teşekkür ederek, “İstanbul trafiğini rahatlatmak için çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür ederim.” dedi.



Mevlüt Uysal, daha sonra Bahçelievler Belediyesi’ne geçti. Belediye başkanı Osman Develioğlu tarafından karşılanan başkan Uysal daha sonra toplantı salonunda İBB ve Bahçelievler Belediyesi bürokratları ile toplantı yaptı. Toplantıda konuşan Uysal, “Yaptığımız işlerde maksimum verimi hedefliyoruz.” ifadesini kullandı.

Bahçelievler’e yapılması planlanan otopark ve yer altı otoparklarından da bahseden Uysal, kavşak, üst geçit ve köprü düzenlemelerine de başlanarak bir an önce hayata geçirileceğini dile getirdi.



İlçe için prestij caddeleri ve meydan düzenlemelerinin de hazırlıkları içerisinde olduklarını vurgulayan Uysal, "Bahçelievler için daha çok yeşil alan projemiz var ve ağaçlandırma da yapacağız. Kültür ve sanat etkinlikleri ile ilçemizin cazibesini arttıracak ve yeni kütüphaneler kuracağız." şeklinde konuştu.

Uysal’a ziyaretleri için teşekkür eden Develioğlu, "İlçemize gösterdiğiniz yakından ilgi için size teşekkür ediyorum. Eminim yeni projelerle birlikte ilçemiz İstanbul’un en güzel ilçelerinden biri olacaktır.” dedi.

Daha sonra Sultangazi Belediyesi'ne geçen Uysal, belediye başkanı Cahit Altunay tarafından karşılandı. Burada İBB ve Sultangazi Belediyesi bürokratlarının da katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Uysal, "Kentsel Dönüşüm’de yeni bir anlayışla vatandaşımızın lehine bir sistem uygulayacağız.” dedi.

Ulaşım konusunda ciddi yatırımlar yaptıklarını ve ilçe gözetmeksizin İstanbul’un her yerine hizmet taşıdıklarını belirten Uysal, üst geçit, kavşak, yol düzenlemeleri, kent meydanı, zemin altı otopark gibi projelerin bir an önce hayata geçirileceğini söyledi.

Uysal, Sultangazi’de taş ocakları ve kamyon trafiği problemlerinden haberdar olduğunu ve bu problemi çözmek için düşündükleri projeyi özel olarak takip ettiğini vurgulayarak, "Hedefimiz az laf, çok iş. İstanbulluların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Vatandaşımız neyden mutsuzsa o sorunu çözmek en asli görevimiz." ifadesini kullandı.

Sultangazi için kurban satış ve kesim yeri projelerinin bulunduğunu aktaran Uysal, bu projeyi de ne kısa zamanda bitirerek İstanbulluların hizmetine sunacaklarını söyledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da Başkan Uysal’a ziyaretleri için teşekkür etti.