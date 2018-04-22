Başkanlık sistemi için gerekli uyum yasaları teklifi yarın Meclis Anayasa Komisyonunda ele alınacak. 10 maddelik teklifin komisyondan geçmesi durumunda Meclis Genel Kurulu 24 Nisan salı günü düzenlemeler için mesai yapacak. Teklif, Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın nasıl toplanacağını düzenliyor.

Erken seçim tarihinin netleşmesine rağmen bir türlü hazırlanamayan uyum yasaları pazartesi günü Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek.



21 Nisan Cumartesi günü Meclis'e sunulan teklif 10 maddeden oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde uygulanacak hükümleri içeren teklif için Anayasa Komisyonu saat 18'de toplanacak.



Teklifin komisyonda geçmesi durumunda da 24 Nisan günü Meclis Genel Kurulu mesai yapacak.



Teklifte Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın nasıl toplanacağı ve adaylık sürecine ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Buna göre ilk aşamada Yüksek Seçim Kurulu önce aday adaylarını belirleyecek. Aday olmak isteyenler kimlik bilgilerinin yer aldığı dilekçe ve 131 bin liralık ödeme makbuzu ile başvuru yapabilecek.



Ardından seçmen bağlı olduğu seçim kuruluna bizzat giderek adaylık şartlarını yerine getiren isimler arasından istediğini seçip bir kişi için dilekçe verecek. Başvuran seçmene aday teklifinde bulunduğuna dair bir makbuzda verilecek.



Teklifle bir kişinin hem Cumhurbaşkanı hem milletvekili adayı olmaması da düzenleniyor.



Anayasa komisyonun yarın gelecek olan teklifte milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılması ve milletvekili seçilebilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesi de yer alıyor.





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