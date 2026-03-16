Uyumayan çocuklara şiddet: 2 öğretmen ve 2 idareciye hapis cezası

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kreşte çocuklara şiddet uygulandığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı. Mahkeme, iki öğretmen ile iki idareci hakkında hapis cezası verdi.

Çerkezköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına şiddet gördüğü iddia edilen çocukların aileleri ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, öğretmen Selin M.’yi 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Öğretmen Burçin Y. hakkında 9 ay, kreş idarecileri Eser Y. ile Tayfun K. hakkında ise 1 yıl 6’şar ay hapis cezası verildi.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Olay, 2022 yılı Temmuz ayında Kapaklı’daki ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi’nde yaşandı. Anne E.E., evde kızı D.E.’nin oyuncak bebeğinin ellerini kurdele ile arkadan bağlayarak uyutmaya çalıştığını görünce durumdan şüphelendi.

Annesinin sorduğu soruya çocuk, kreşte uyumayan çocukların öğretmenleri tarafından bu şekilde bağlanarak uyutulduğunu söyledi. Bunun üzerine anne, öğretmenlerin isimlerini öğrenerek diğer velilerle iletişime geçti.

Veliler, yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğu kreş yönetimiyle görüşmek istedi. Ancak taleplerine olumlu yanıt alamadı. Aynı yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarına ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini isteyen velilerin bu talebi de kabul edilmedi. Kreş yönetimi, daha sonra 7 çocuğun kurumla ilişiğini keserek ailelere mail gönderdi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRDİ

Velilerin suç duyurusunda bulunması üzerine Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık güvenlik kamerası kayıtlarına el koyarak inceleme yaptı.

Görüntülerde bir öğretmenin çocuğu tutup yere attığı, bazı çocukları itip kakarak sert davrandığı, üzerlerini değiştirirken zorladığı, bir öğretmenin çocuğu sert şekilde yere oturttuğu yer aldı.

Kayıtlarda ayrıca çocukların yataklarına taşınırken başlarının çarptığı, ağlayan bir çocuğa zorla bezle masa sildirildiği, bazı çocuklara vurulduğu ve çocukların ağladığı görüldü.