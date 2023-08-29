Uyuşturucu çetesine büyük darbe! 37 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kağıthane'de polis memuru Hakan Telli'nin şehit olduğu saldırının ardından uyuşturucu çetesine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlenmiş; soruşturma kapsamında 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

37 zanlı, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "nitelikli kasten öldürme", "uyuşturucu madde ticareti" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.