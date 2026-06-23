''Uyuşturucu etkisindeydim'' dedi: Taksici katilinden kan donduran savunma!

İzmir'in Konak ilçesinde işlenen taksici cinayetiyle ilgili hukuki süreç başladı. Taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Doğuş Meşe, İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuklu sanığın yanı sıra, maktulün eşi Ayşe Ak Örer, taraf avukatları ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan salonda hazır bulundu.

"HER ŞEY UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE OLDU"

Mahkemede savunma için söz verilen ve karıncayı dahi incitemeyecek bir karaktere sahip olduğunu öne süren sanık Doğuş Meşe, maktulün ailesine başsağlığı dileklerini iletti. İşlediği cinayeti anlatan Meşe, "Her şey uyuşturucunun etkisinde oldu. Silah almıştım, herhalde bir cesaret geldi. Bunlar yaşandı, pişmanım. Silahı ben ateşledim doğrudur. Korkudan paniğe kapıldığım için arabayı alıp kaçtım." ifadelerini kullandı.

Duruşmada söz alan maktul Deniz Örer'in eşi Ayşe Ak Örer ise sanıktan şikayetçi olduğunu vurgulayarak en üst sınırdan ceza verilmesini talep etti. Sanığın cinayeti kasten işlediğini savunan Örer, "Müebbet değil, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilsin. Görüntüleri izlediğimde sanık eylemlerini bilinçli şekilde gerçekleştiriyor. Eşimi adeta çöp gibi alıp taşıyor. Sonrasında bir kadınla alem yapıyor." ifadelerini kullanarak sanığın beyanlarına tepki gösterdi.

ANNESİ TANIK KÜRSÜSÜNDEYDİ

Dava kapsamında sanığın annesi Oya Ş. de tanık sıfatıyla dinlendi. Olayın yaşandığı akşam saatlerinde oğlunun eve gelirken kendisini telefonla aradığını belirten Oya Ş., mahkemedeki ifadesinde, "Yemek yapmamı istemişti. Bir süre sonra kendisine ulaşamadım. Mağdurlara çok üzgünüm, Allah sabırlar versin. Hiç kimse oğlunun bu durumlara düşmesini istemez." dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Doğuş Meşe'nin mevcut tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Ertelenen duruşmanın ardından adliye binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayşe Ak Örer, acılarının dinmediğini dile getirdi. Adalet beklentisini yineleyen Örer, "Bizim özlemimiz bitmeyecek. Zaman geçtikçe daha çok canımız yanıyor. Onun özür dilemesi, pişman olması beni hiç bağlamıyor çünkü benim eşim geri gelmiyor. İnşallah ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alır ve ömür boyu oradan çıkamaz." şeklinde konuştu.

Süreci yakından takip eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da adliye önündeki açıklamalarda yer aldı. Özkan, taksilere entegre edilen kamera sistemlerinin olay yerindeki önemine değinerek, bu teknoloji sayesinde cinayetin son derece hızlı bir şekilde çözüldüğüne dikkati çekti.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 9 Mart tarihinde meydana gelen olayda, taksi şoförü Deniz Örer aracına binen Doğuş Meşe tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Cinayetin ardından maktulü araçtan indirip sokağa atan ve taksiyi gasbederek kaçan sanık, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanmış ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sonucunda hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede sanık Doğuş Meşe hakkında çeşitli suçlardan ağır cezalar talep ediliyor. İddianameye göre sanığın; "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.