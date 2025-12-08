Uyuşturucu kuryesi röntgende yakalandı! 407 gram metamfetamin midesinden çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde uyuşturucuyla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında, kente başka bir ilden uyuşturucu madde getirileceği yönünde istihbarat alan ekipler, belirlenen iki şüpheliyi bir uygulama noktasında durdurarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak, şahıslardan birinin uyuşturucu maddeleri yutarak vücudu içinde taşıdığı şüphesi üzerine, bu kişi derhal hastaneye sevk edildi.

RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEMEDE ORTAYA ÇIKTI

Hastanede şüpheli üzerinde yapılan radyolojik görüntüleme neticesinde, şahsın midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu saptandı. Gerçekleştirilen tıbbi müdahale sonucunda, tam 40 adet kapsül içine gizlenmiş, yaklaşık 407 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan F.J. ve A.R.S. isimli iki yabancı uyruklu şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti" suçu kapsamında yasal işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.