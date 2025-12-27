Uyuşturucu operasyonunda tahliye edilen Sercan Yaşar’dan 'Etkin pişmanlık' açıklaması

Ünlülere uzanan soruşturmada kritik isimlerden biri olarak gösterilen Sercan Yaşar, serbest kalmasının ardından hakkındaki “itirafçı oldu” iddialarına yanıt verdi.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra kısa sürede tutuklanan ve ardından yeniden adliyeye sevk edilip serbest bırakılan Sercan Yaşar, kendisiyle ilgili ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Tanınırlığı özellikle medya ve organizasyon sektöründeki bağlantılarıyla bilinen Yaşar; “uyuşturucu madde bulundurma” ve “uyuşturucu satışı” suçlamalarıyla tutuklanmış, birkaç hafta sonra tekrar ifade vererek serbest kalmıştı. Bu süreç sonrası kamuoyunda “itirafçı oldu” yorumları yapılmıştı.

Sercan Yaşar bugün sosyal medya hesabından hem mahkeme karar tutanağını hem de avukatları tarafından hazırlanan yazılı açıklamayı paylaşarak, hakkındaki “etkin pişmanlık” iddialarını kesin bir dille reddetti.

“MASUMİYET KARİNESİ” VURGUSU

Yaşar’ın avukatı İbrahim Atakan Sert’in imzasını taşıyan açıklamada, devam eden adli süreç hatırlatılarak şu görüşler öne çıkarıldı

“Müvekkil Sercan Yaşar’ın etkin pişmanlık hükümlerinde yararlandığı yönündeki iddialar hukuken ve fiilen imkansızdır.

Dosyada gizlilik kararı sürerken, asılsız iddialarla gündem yaratılmakta ve masumiyet karinesi zedelenmektedir. Müvekkilimiz hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulandığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.”

Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da arasında bulunduğu altı kişinin tutuklanmasıyla gündemde geniş yer bulan soruşturmada, Yaşar’ın serbest bırakılması dikkatleri üzerine çekmişti.

Soruşturmanın, medyadan tanınan pek çok isim ile farklı sektörlerde yer alan organizasyon yüzlerini kapsayarak sürdüğü biliniyor.

