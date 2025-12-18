Uyuşturucu satıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı

Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı. Operasyon, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tatvan ve Güroymak ilçelerinde gerçekleştirildi.

Belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ile 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.