Uyuşturucu satıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı

Bitlis’te jandarma ekiplerinin uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Uyuşturucu satıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı
Yayınlanma:

Bitlis’te jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı. Operasyon, Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tatvan ve Güroymak ilçelerinde gerçekleştirildi.

Uyuşturucu satıcılarına darbe: 5 kişi tutuklandı - Resim : 1

Belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 5 litre sıvı metamfetamin, 20 gram metamfetamin, bin 500 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 cep telefonu ile 15 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özel yurtta yangın paniği: 4 öğrenci dumandan etkilendiÖzel yurtta yangın paniği: 4 öğrenci dumandan etkilendiYurt
Sedef’in halıya sarılı cesedi bulunmuştu: Katil zanlısı o an akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım dediSedef’in halıya sarılı cesedi bulunmuştu: Katil zanlısı o an akıl sağlığımı kaybetmiş olmalıyım dediGündem
Eski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ifadeye çağrıldıEski Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ifadeye çağrıldıGündem
uyuşturucu operasyonu
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
Üç ünlü serbest bırakıldı
Bakan Işıkhan’dan rakam açıklaması
Bakan Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı ile görüştü
“Zaafiyet iddiaları gerçeği yansıtmıyor”
"Elektronik Ticari Defter Sistemi" zorunluluğu geliyor
Tonlarca sahte içki ele geçirildi!
Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu
İstanbul’da 262 işletme kapatıldı...
Çok Okunanlar
Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı Parası olan köşeyi döndü! 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Komisyon bugün toplanıyor! Komisyon bugün toplanıyor!
Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar! Edirne'de kan donduran kaza: Arkadaşlarını buz gibi suda ölüme terk edip kaçtılar!
Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı! Altında ibre yeniden yukarı döndü, tarihi zirveye ramak kaldı!
Hafta sonu için sağanak ve kar uyarısı: 19 il etkilenecek Hafta sonu için sağanak ve kar uyarısı: 19 il etkilenecek