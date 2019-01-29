Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan operasyonda gözaltına alınan şebekenin mensuplarının polise yakalanmamak için terör örgütlerinin kullandığı iletişim yöntemiyle haberleştiği belirlendi.

Erzurum'da, Cumhuriyet tarihinin "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şebekenin mensuplarının polise yakalanmamak için terör örgütlerinin kullandığı ve sadece örgüt lideri ile bir üyenin telefonda konuşabildiği iletişim yöntemiyle haberleştiği ortaya çıktı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda saat 23.30'da durdurulan Ş.D. idaresindeki bir tırda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroine ilişkin çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan inceleme ve araştırmalarda çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Araştırmalarda, operasyon öncesinde uyuşturucunun yakalandığı tırın Türkiye'den İran'a yük götürüp bu ülkeden mimaride ve demirin güçlendirilmesinde kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroini alarak Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yeniden yurda girdiği anlaşıldı.

Yakalanmaması için taş görüntüsü verilen avuç büyüklüğünde ve sıkılarak yapılan taşlar arasındaki eroini İstanbul'a götürmek isteyen tır sürücüsü Ş.D'nin bir süre sonra Erzurum'a ulaştığı belirtildi.

Buradaki uygulama noktasında durdurulup polislerce sabah saatlerine kadar yaklaşık 6,5 saat aranıp incelenen tırda uyuşturucunun ele geçirilmesi sonrası, İstanbul'da bulundukları anlaşılan uyuşturucu şebekesi elebaşı M.Z.F. ile organizatörler H.K. ile S.Ö'nün yakalanması için operasyon başlatıldı.

Polis, bu süreçte organizatörlerden biriyle telefon irtibatı kuran Ş.D'ye, yoldaki trafik ve güvenlik önlemleri yüzünden İstanbul'a gelişinin geciktiğini söyletip şebekenin diğer mensuplarının kaçmasını önledi.



Şebeke elebaşı yurt dışına kaçmak üzereyken yakayı ele verdi

Tırdaki eroinin boşaltılıp başka bir kamyona yüklenerek İl Emniyet Müdürlüğüne götürülmesi sonrası hiç yakalanmamış gibi gösterilen aynı tırın polisin oluşturduğu özel ekip tarafından İstanbul'a götürülmesinin ardından buluşma noktasına gelen H.K. ve S.Ö. gözaltına alındı.

Operasyonun devamında ise durumdan haberdar olup Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isteyen M.Z.F, pasaport kontrolünü yaptırıp uçağa binmek üzereyken son anda yakalandı.

Polisin titiz çalışmasıyla kaçmaları önlenip şüphe çekmeden yakalanan bu 3 kişi, tırdaki eroinin ele geçirilmesinden sadece 23 saat sonra gözaltına alınıp İçişleri Bakanlığının tahsis ettiği özel jet ile Erzurum'a getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat takip ettiği operasyonda yakalanan M.Z.F, H.K. ile S.Ö'nün hem güvenlik gerekçesiyle hem de operasyonu şebekenin diğer mensuplarına haber vermemeleri için özel jet ile Erzurum'a getirildiği öğrenildi.



Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi

Operasyon sonrası Bakan Soylu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp Cumhuriyet tarihinin "tek operasyonda yakalanan en büyük eroin miktarı" olan 1 ton 535 kilogram eroinin ele geçirildiğini bildirdiği öğrenildi.

Eroinin miktarının yüksek olması dolayısıyla İstanbul'a ulaştırılıp buradan da Avrupa'ya gönderilerek piyasaya sürüleceği değerlendiriliyor.

Genişletilen operasyonda M.Z.F'ye ait bir firmanın deposunda yapılan aramada Erzurum'da ele geçirilen eroinin saklandığı mermer taşlar benzeri kalıntılara ulaşıldığı ve bu nedenle M.Z.F'nin daha önce de benzer yollarla uyuşturucu kaçakçılığı yapmış olabileceği belirtildi.



Şebeke mensupları terör örgütünün yöntemiyle haberleşmiş

Ele geçirilen uyuşturucu ile yakalanan zanlıların terör örgütü ile bir bağlantısının olup olmadığının da araştırıldığı kaydedildi.

Şebeke mensuplarının polise yakalanmamak için terör örgütlerinin de kullandığı bir iletişim yöntemine başvurduğu öğrenildi.

Bu yöntemde şebeke elebaşının tüm üyelerine aynı marka ve modelde telefon ile hat dağıtıp, bu hattan sadece şebeke elebaşı ile bir örgüt üyesinin konuştuğu, örgütün diğer mensuplarının ise kendi aralarında konuşmadığı belirtildi. Böylece örgütün deşifre edilip mensuplarının yakalanmasının önüne geçilmek istendiği anlaşıldı.

Operasyonda yakalanıp sabah saatlerinde adliyeye çıkartılan H.K. ile S.Ö'nün savcılıktaki, şebeke elebaşı M.Z.F'nin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.