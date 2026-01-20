Uyuşturucu soruşturma genişliyor: Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik soruşturma derinleşiyor.

Uyuşturucu kullanımı, bulundurma ve fuhuş bağlantılı iddialar üzerine düzenlenen yeni operasyonda, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Hürriyet gazetesi köşe yazarı Mehmet Üstündağ gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ YURT DIŞINDA

Operasyon kapsamında Hancı ve Üstündağ'ın yanı sıra Abdullah Gençal ve İbrahim Barut da yakalanan isimler arasında yer aldı. Soruşturma dosyasında toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu, ancak yapılan baskınlarda 4 kişinin yakalanabildiği, kalan 3 şüphelinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

SAÇ VE KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Zanlıların sağlık kontrollerinin yapılması ve Adli Tıp Kurumu'nda saç ile kan örneklerinin alınması planlanıyor. Bu prosedürlerin ardından ifadeleri alınacak olan şüphelilerin İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturma dosyasındaki suçlamalar ise; “kullanmak amacıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak”, “uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak” ile “fuhuşa teşvik, aracılık ya da yer sağlamak” başlıklarını kapsıyor.

Geniş kapsamlı yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında da medya dünyasından tanınmış isimler hakkında işlem yapılmıştı. Dosya kapsamında daha önce, aralarında Habertürk’ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, spiker Ela Rümeysa Cebeci ve kamuoyunda “Cihanna” olarak bilinen Hürriyet yazarı Cihan Şensözlü’nün de bulunduğu çok sayıda medya mensubu tutuklanmıştı.