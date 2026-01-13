Uyuşturucu soruşturması büyüyor: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu dahil 6 isim gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma çerçevesinde oyuncu Oktay Kaynarca ve şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun da aralarında bulunduğu altı kişi gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR ARASINDA FUHUŞA TEŞVİK VE KUMAR DA YER ALIYOR

Başsavcılık, operasyonun detaylarına ve yöneltilen suçlamalara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada gözaltına alınan isimler Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya olarak sıralandı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, Oktay Kaynarca, Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş, Selen Çetinkaya Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırmak, Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek , kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçlarından bir ve/veya birkaçını işlediği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir."

ŞEYMA SUBAŞI VE ALEYNA TİLKİ'NİN SONUÇLARI POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 8 Ekim 2025 tarihinden bu yana çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Süreç boyunca müzisyen, menajer ve iş insanı gibi kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade verdi ve uyuşturucu tespiti için kan ile saç örneği sundu.

Gözaltına alındıktan sonra örnekleri alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonuçlarının pozitif çıktığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.