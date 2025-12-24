Uyuşturucu soruşturması genişliyor: İstanbul’da 22 kişi hakkında gözaltı kararı

Ünlü isimlere uzanan soruşturma sürerken İstanbul’da sabah saatlerinde yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Türkiye, son günlerde ünlü isimlere uzanan uyuşturucu soruşturmasını konuşurken, İstanbul'da bu sabah saatlerinde yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Emniyet birimlerinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Operasyonun detaylarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan , 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

- kokain maddesi

- esrar maddesi

- Uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir.

Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir.''

uyuşturucu operasyonu
