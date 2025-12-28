Uyuşturucu soruşturması: Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve Taner Çağlı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonunda ünlü isimler gözaltına alındı. Miss Turkey 2016 güzeli Buse İskenderoğlu, rapçi Ege Karataşlı, Veyis Ateş ve Taner Çağlı’nın ifadelerinin alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Veyis Ateş, daha önce adliyeye getirilmiş, ifadesi alındıktan sonra ATK’da test vermek üzere serbest bırakılmıştı.

Test sonuçları beklenirken, Ateş hakkında yeni gözaltı kararı verildi. Aynı soruşturma kapsamında Taner Çağlı da gözaltına alındı.

Operasyonun Jandarma ekiplerince yapıldığı aktarıldı.

