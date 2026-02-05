Uyuşturucu soruşturması: Nisa Bölükbaşı test sonucunu paylaştı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında Hasan Can Kaya ve Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş’ın da aralarında bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen, sosyal medya ünlüsü Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca, Nisa Bölükbaşı’nın yurt dışında olduğu belirlenmişti.

NİSA BÖLÜKBAŞI'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında gözaltı kararı bulunan Survivor 2020 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, operasyondan günler sonra ilk açıklamasını sosyal medya hesabından avukatı aracılığıyla yaptı.

TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Bir süredir Amerika’da yaşadığı öğrenilen Bölükbaşı, yaptırdığı yasaklı madde test sonucunu da paylaştı.

Survivor Nisa Bölükbaşı, yaptırdığı uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığını Instagram’dan duyurdu.

Bölükbaşı’nın avukatının konuyla ilgili yaptığı o açıklama şu şekilde:

''Kamuoyuna!

Müvekkilimiz Nisa Bölükbaşı hakkında basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan birtakım haber ve paylaşımlar nedeniyle işbu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur. Bir süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamını sürdüren müvekkilimiz, vatandaşlık prosedürleri sebebiyle yakın tarihte ülkemize seyahat edemeyecekse de; 02/02/2026 tarihinde ABD'de akredite bir laboratuvarda saç örneğinden 13 panel uyuşturucu/uyarıcı madde tarama testi yaptırmış olup, 03/02/2026 tarihli raporda tüm sonuçların negatif olduğu tespit edilmiştir. Rapor yetkili makamlara tarafımızca sunulacaktır. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi gereği, kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmaksızın yapılan yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesini rica eder; hukuki süreci şeffaf bir şekilde takip etmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygılarımızla''