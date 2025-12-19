Uyuşturucu soruşturması: Sadettin Saran ifadeye çağrıldı, evinde arama yapılıyor
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Yurt dışında bulunan Saran’ın evinde ise arama yapıldığı öğrenildi.
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması genişletilerek sürdürülüyor. Soruşturma dosyası kapsamında Fenerbahçe Kulüp Başkanı ve iş insanı Sadettin Saran’ın şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre yurt dışında bulunan Sadettin Saran’ın, Türkiye’ye dönüşünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.
EVİNDE ARAMA YAPILIYOR
Soruşturmaya ilişkin son gelişmede ise Sadettin Saran’ın evinde güvenlik güçleri tarafından arama yapıldığı bildirildi. Aramanın, yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.
Soruşturmaya ilişkin resmi makamlarca yapılacak yeni açıklamaların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.