Uyuşturucu soruşturması: Şarkıcı Edis'in test sonucu belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında inceleme yürütülen şarkıcı Edis’in Adli Tıp Kurumu’nda verdiği test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. Edis, soruşturma kapsamında Türkiye’ye dönüşünde havalimanında gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis hakkında yapılan incelemede Adli Tıp Kurumu’nda verdiği test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan isimler arasında oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu, sporcu Adem Kılıçcı, şarkıcı Murat Dalkılıç ve Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de yer almıştı.

