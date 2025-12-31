Uyuşturucu soruşturmasında 7 ismin mal varlığına el konuldu

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yurtdışında oldukları belirlenen Kasım Garipoğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 şüphelinin mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında önemli bir karar alındı. Haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında oldukları tespit edilen 7 şüphelinin “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçundan mal varlıklarına el konuldu.

Soruşturma kapsamında mal varlığına el konulan isimlerin listesi şöyle:
Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık.

Soruşturmanın devam ettiği, şüphelilerin Türkiye’ye iadesine yönelik adımların da değerlendirildiği belirtiliyor.

