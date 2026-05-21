Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen Serenay Sarıkaya sessizliğini bozdu!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tanınmış isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve uyarıcı madde soruşturmasında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı.

Geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı figürlerin de bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında işlem başlatılan ve arama kararı çıkarılan isimler arasında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın da yer aldığı öğrenildi. Gelişmelerin ardından Sarıkaya, sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasını paylaştı.

"Haberi Yurt Dışında Aldım"

Hakkındaki idari ve hukuki süreçle ilgili sessizliğini bozan Serenay Sarıkaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Merhaba, uzun süreden beri planladığım yurt dışı seyahatinde aldım haberi... Mümkün olan en kısa sürede ülkeme dönüp tüm gerekli prosedürleri yerine getireceğim herkesin yaptığı gibi... Ben iyiyim bir sorun yok merak eden herkese sevgiler....''

Oyuncunun, Türkiye'ye döner dönmez soruşturma kapsamında gerekli yasal işlemlere katılacağı bildirildi.

