Uyuşturucu soruşturmasında iki kişinin daha testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması”olarak bilinen dosyada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Sert ile şarkıcı Rabia Karataş’ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Mahkemece yapılan değerlendirme sonucunda Ali Sert ve Rabia Karataş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerden Neda Şahin ve Selen Çetinkaya hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi.

Dosyada toplam 6 şüpheli hakkında şu suçlamalar yöneltildi:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak,

Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak,

Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek,

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak.