Uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken detaylar: Pozitif test çıkan ünlüler için süreç netleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, ünlü isimlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı tespit edilmişti.

Dilan Polat’ın üç ay önceki testinin negatif, son testinin ise pozitif çıkması dikkat çekerken, Birce Akalay, Deren Talu ve Derin Talu sonuçlara inanmadıklarını belirterek yeniden test yaptıracaklarını duyurdu.

TİCARET BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, savcılık olası bir uyuşturucu ticareti, temini veya başkalarına kullandırma bağlantısı olup olmadığını inceliyor. Böyle bir durumun delillendirilmesi halinde suç maddesi değişebilecek ve “uyuşturucu madde ticareti” kapsamına girerek 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası gündeme gelebilecek.

5 YIL DENETİM UYGULANABİLİR

TCK 191. maddeye göre, uyuşturucu kullandığı belirlenen kişiler hakkında savcılık “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” kararı verebiliyor.

Bu durumda şüpheliler 5 yıl boyunca denetim altında tutuluyor. Ancak bu süreçte yeniden uyuşturucu kullanan veya tedavi yükümlülüklerini ihlal eden kişiler hakkında dava açılıyor.

6 AYDA BİR TEST ZORUNLULUĞU

Denetim süresinde kişilere tedavi programı uygulanıyor. Bu kapsamda şüphelilerin 6 ayda bir uyuşturucu testi yaptırması zorunlu hale geliyor. Denetimli serbestlik tedbirleri de aynı dönemde yürürlüğe giriyor.

İHLAL DURUMUNDA DAVA AÇILACAK

Beş yıllık denetim süresi içinde kişi tekrar uyuşturucu kullanır veya tedaviye katılmazsa, bu kez kamu davası açılacak. Bu durumda savcılık, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 2 ila 5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenleyebilecek.

Yargılama sürecinde mahkemeler, sanıkları tekrar tedaviye yönlendirme yoluna gidebilecek.