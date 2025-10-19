Uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken detaylar: Pozitif test çıkan ünlüler için süreç netleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, birçok ismin testleri pozitif çıktı. Savcılığın olası ticaret bağlantılarını araştırdığı soruşturmada cezai sürece dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken detaylar: Pozitif test çıkan ünlüler için süreç netleşiyor
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, ünlü isimlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı tespit edilmişti.

Dilan Polat’ın üç ay önceki testinin negatif, son testinin ise pozitif çıkması dikkat çekerken, Birce Akalay, Deren Talu ve Derin Talu sonuçlara inanmadıklarını belirterek yeniden test yaptıracaklarını duyurdu.

TİCARET BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun haberine göre, savcılık olası bir uyuşturucu ticareti, temini veya başkalarına kullandırma bağlantısı olup olmadığını inceliyor. Böyle bir durumun delillendirilmesi halinde suç maddesi değişebilecek ve “uyuşturucu madde ticareti” kapsamına girerek 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası gündeme gelebilecek.

5 YIL DENETİM UYGULANABİLİR

TCK 191. maddeye göre, uyuşturucu kullandığı belirlenen kişiler hakkında savcılık “kamu davasının açılmasının ertelenmesi” kararı verebiliyor.
Bu durumda şüpheliler 5 yıl boyunca denetim altında tutuluyor. Ancak bu süreçte yeniden uyuşturucu kullanan veya tedavi yükümlülüklerini ihlal eden kişiler hakkında dava açılıyor.

6 AYDA BİR TEST ZORUNLULUĞU

Denetim süresinde kişilere tedavi programı uygulanıyor. Bu kapsamda şüphelilerin 6 ayda bir uyuşturucu testi yaptırması zorunlu hale geliyor. Denetimli serbestlik tedbirleri de aynı dönemde yürürlüğe giriyor.

İHLAL DURUMUNDA DAVA AÇILACAK

Beş yıllık denetim süresi içinde kişi tekrar uyuşturucu kullanır veya tedaviye katılmazsa, bu kez kamu davası açılacak. Bu durumda savcılık, “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 2 ila 5 yıl hapis istemiyle iddianame düzenleyebilecek.

Yargılama sürecinde mahkemeler, sanıkları tekrar tedaviye yönlendirme yoluna gidebilecek.

EGM maaş promosyonu 2025: 21 Ekim’de ihale var! Sendika 270 bin TL peşin talep ettiEGM maaş promosyonu 2025: 21 Ekim’de ihale var! Sendika 270 bin TL peşin talep ettiTrend
Bakanlık harekete geçti! Sosyal hizmet kurumları 7/24 merkezden izlenecekBakanlık harekete geçti! Sosyal hizmet kurumları 7/24 merkezden izlenecekGündem
Meteoroloji’den 7 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok şehre kuvvetli yağış geliyorMeteoroloji’den 7 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul dahil birçok şehre kuvvetli yağış geliyorHava Durumu
Ünlüler uyuşturucu
Günün Manşetleri
Sosyal hizmet kurumları için yeni adım
İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
'Kıbrıs'ın geleceği Ersin Tatar'la mümkündür'
Sokak röportajları için yeni adım mı geliyor?
Cenazeler organları alınmış halde teslim edildi
Gümrüklerde 809 milyon TL değerinde esrar yakalandı!
CHP İstanbul İl Kongresi için durduma talebi
HAMAS'tan ateşkes ihlali açıklaması
Onlarca il müdürü görevden alındı
Çok Okunanlar
İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış geliyor
Altın tırmanışta! Altın tırmanışta!
Gasbettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı Gasbettiği araçla 2 kişiyi öldürdü, 2'si polis 7 kişiyi yaraladı
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı İran, Hizbullah ve Husiler’i hedef aldı