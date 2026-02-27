Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Edis hakkında karar verildi
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Görgülü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.
Yurt dışından Türkiye’ye dönen Görgülü, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şarkıcı, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi ve uyuşturucu testi uygulandı.
Test ve ifade sürecinin tamamlanmasının ardından Edis Görgülü serbest bırakıldı.