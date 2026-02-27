Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Edis hakkında karar verildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Edis Görgülü, yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Görgülü, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Edis hakkında karar verildi
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Edis Görgülü hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yurt dışından Türkiye’ye dönen Görgülü, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’nda polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şarkıcı, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi ve uyuşturucu testi uygulandı.

Test ve ifade sürecinin tamamlanmasının ardından Edis Görgülü serbest bırakıldı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada 15 yaş kısıtlamasında sona gelindiBakan Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada 15 yaş kısıtlamasında sona gelindiGündem
Yağışlarla sular altında kalmıştı: Antalya-Konya karayolunun son hali görüntülendiYağışlarla sular altında kalmıştı: Antalya-Konya karayolunun son hali görüntülendiGündem
Edis uyuşturucu
Günün Manşetleri
'İran seferleri iptal edildi' iddiası
Sosyal medyada 15 yaş kısıtlamasında sona gelindi
34 kişi hakkında iddianame düzenlendi
İşsizlik oranı ocak ayında yüzde 8,1'e yükseldi
Türkiye’nin kredi notu 8 yıl sonra yükseldi
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası ertelendi
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 41 suçlu yakalandı
Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Ocak ayında yüzde 34,07 arttı
Muğla'da 'yanıltıcı bilgi' operasyonu
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti
Çok Okunanlar
Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı Yarın 8 saat elektrikler olmayacak: Kesinti programı açıklandı
28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu! 28 Şubat Cumartesi günü kar yağacak kentler belli oldu!
1 milyon 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu 1 milyon 750 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle Sevdiğim Sensin 3 bölüm izle STAR TV | Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?