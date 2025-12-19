Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu hakkında serbest bırakma kararı verildi.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu’nun serbest bırakıldığı bildirildi.

Edinilen bilgilere göre Eyüboğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu, 18 Aralık’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Soruşturma, aralarında 10 ünlü ismin bulunduğu kişiler hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” ile “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamalarıyla başlatılmıştı.

