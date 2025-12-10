Uyuşturucu soruşturmasında gözaltındaki diğer isimler açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınan isim oldu. Ersoy'un yanı sıra soruşturma dosyası kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan diğer yedi şüpheli ise Elif Kılıç, Ufuk Tetik, Gizem Aybaktı, Ebru Gülan, Mustafa Manaz, Dilara Yıldız ve Buse Öztay olarak belirlendi.

Söz konusu sekiz kişiye yönelik suçlamalar, "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak", "Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" ve "Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak" iddialarını içeriyor.

TMSF’DEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un kanaldaki görevine son verildi. Ersoy'un gözaltına alınmasının ardından, kayyum olarak atanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kanalın Genel Yayın Yönetmenliği pozisyonundan uzaklaştırıldığı bildirildi.

HABERTÜRK'TEN RESMİ DUYURU

Habertürk TV, Mehmet Akif Ersoy'un görev durumuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Söz konusu açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alınmıştır. Yürütülen soruşturmanın selameti açısından Mehmet Akif Ersoy görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi. Habertürk'e Can Holding'e yönelik bir soruşturma sebebiyle el konulmuş ve kurumun yönetimine TMSF atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın seyrine ilişkin resmi bir bilgilendirme yaptı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Kullanılmasına Yer ve İmkan Sağlamak suçlarından gözaltına alınma kararı verilmiştir, talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Mehmet Akif Ersoy ve 3 şüpheli gözaltına alınmıştır, gözaltına alma işlemleri diğer şüpheliler yönünden devam etmektedir" denildi.

Gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy'un geçmiş kariyerinde farklı önemli pozisyonlar da bulunuyor. Gazeteci, daha önce TRT'nin Mısır Temsilciliği görevini ve İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı pozisyonunu üstlenmişti. Ersoy, 2014 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görev yapmıştı.

ÜNLÜ SPİKERLER DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, bu operasyondan kısa bir süre önce, 6 Aralık tarihinde de ünlü simalara yönelik benzer bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirmişti. Bu operasyonda da birçok tanınmış haber spikerinin adı geçmişti. Jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında, Show TV spikeri Ela Rumeysa Cebeci, Beyaz TV spikeri Hande Sarıoğlu ve eski Habertürk spikeri Meltem Acet, "uyuşturucu madde kullanma" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Bu isimler jandarmadaki ifadelerinin ardından sağlık kontrollerinden geçirilmiş, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek saç ve kan örnekleri alınmış ve savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılmışlardı.