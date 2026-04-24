Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi

İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık’ta tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci hakkında gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testlerde saç örneklerinde kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu maddeler tespit edilen Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.

Daha önce verdiği ifadelerde uyuşturucu madde kullandığını kabul eden ancak ticaretini yaptığı yönündeki suçlamaları reddeden Cebeci’nin hukuki sürecinde karar çıktı. Edinilen bilgiye göre Cebeci, bugün itibarıyla ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi.