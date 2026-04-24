Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi

İstanbul merkezli ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Daha önce uyuşturucu kullandığını itiraf eden Cebeci hakkında ev hapsi kararı verildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık’ta tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci hakkında gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testlerde saç örneklerinde kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu maddeler tespit edilen Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.

Daha önce verdiği ifadelerde uyuşturucu madde kullandığını kabul eden ancak ticaretini yaptığı yönündeki suçlamaları reddeden Cebeci’nin hukuki sürecinde karar çıktı. Edinilen bilgiye göre Cebeci, bugün itibarıyla ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi. 

Onursal Adıgüzel'in ifadesine ulaşıldı: 52 milyonluk teminatı bozdurarak maaşları ödedikOnursal Adıgüzel'in ifadesine ulaşıldı: 52 milyonluk teminatı bozdurarak maaşları ödedikGündem
AK Partili eski başkan, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradıAK Partili eski başkan, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradıGündem
Günün Manşetleri
Seferberlik Hedefe Ulaştı
'Düşmanın siniri birliğimizle ilgilidir'
Tutuklanan Onursal Adıgüzel'in ifadesine ulaşıldı
Karabük merkezli 7 ilde siber dolandırıcılık operasyonu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
2027'de Formula 1'e dönüyoruz!
Okullarda yeni güvenlik önlemleri
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu
Dev derbi öncesi Passolig'i çökerten şebekeye ağır darbe!
100 bin sosyal konut için TOKİ kura çekimi yarın başlıyor
Çok Okunanlar
BİM'de bugün neler var? BİM'de bugün neler var?
UEFA'dan Arda Turan'a ağır fatura! UEFA'dan Arda Turan'a ağır fatura!
Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı! Hangi banka ne kadar kazandırıyor? 200 bin TL’nin 32 günlük getirisi açıklandı!
Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış kuvvetli geliyor Bu 16 şehirde yaşayanlar dikkat: Sağanak yağış kuvvetli geliyor
Havacılığın Oscar'ları sahiplerini buldu! Havacılığın Oscar'ları sahiplerini buldu!