Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci tahliye edildi
İstanbul merkezli ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Daha önce uyuşturucu kullandığını itiraf eden Cebeci hakkında ev hapsi kararı verildi.
İstanbul merkezli yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında 17 Aralık’ta tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci hakkında gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan testlerde saç örneklerinde kokain, esrar ve sentetik uyuşturucu maddeler tespit edilen Cebeci, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla cezaevine gönderilmişti.
Daha önce verdiği ifadelerde uyuşturucu madde kullandığını kabul eden ancak ticaretini yaptığı yönündeki suçlamaları reddeden Cebeci’nin hukuki sürecinde karar çıktı. Edinilen bilgiye göre Cebeci, bugün itibarıyla ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye edildi.