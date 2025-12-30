Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık talep etti

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yeniden adliyeye getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık talep etti
Yayınlanma:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık tarihinde tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir süreç başladı.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkarılarak İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Ersoy, savcılık makamına ek ifade vermeye başladı. Mehmet Akif Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği bildirildi. Adliye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ersoy'un itirafçı olacağı iddia ediliyor.

Ersoy, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde "satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık makamı, mahkemeye sevk yazısında çarpıcı iddialara yer verdi. Tutuklama talebinde; "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıklarını, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettiklerini, Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden sektörel ve maddi menfaat sağladığı" suçlamaları yöneltildi.

ÖRGÜT KURMA İDDİASIYLA DÖRT TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında Ersoy ile birlikte hareket ettiği öne sürülen Mustafa M., Ufuk T. ve Ebru G. de hakim karşısına çıktı. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört şüpheliyi, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Eminevim'in kurucusu A. Emin Üstün dualarla anıldıEminevim'in kurucusu A. Emin Üstün dualarla anıldıEkonomi
Piyasalar sarsıldı: Gümüşte son 5 yılın en sert düşüşü gerçekleştiPiyasalar sarsıldı: Gümüşte son 5 yılın en sert düşüşü gerçekleştiEkonomi
Mehmet Akif Ersoy
Günün Manşetleri
O tünel açıldığında 35 dakikalık yol tarih olacak
Marmara'da iki tankerden acil durum çağrısı
21 ilde DEAŞ'a şafak baskını
İşsizlik Kasım ayında arttı
3 ilde DEAŞ’a eş zamanlı operasyon
Yılbaşında güvenlik ve denetimler üst seviyeye çıkarıldı
Ankara’da DEAŞ operasyonu
Erden Timur tutuklandı
Vepara soruşturmasında karar
Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Çok Okunanlar
3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı 3 milyon liranın 32 günlük getirisi dudak uçuklattı
Sağanak ve kar o illeri esir alacak Sağanak ve kar o illeri esir alacak
Altında sert düşüş sonrası rota değişti Altında sert düşüş sonrası rota değişti
30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 30 Aralık güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu