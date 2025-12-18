Uyuşturucu soruşturmasında yakalama kararı vardı: ‘Ruhunu temiz tut’ dedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan sosyal medya fenomeni Mert Vidinli’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde olduğu belirlendi. Vidinli, Dubai’den yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, sosyal medya fenomeni Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Soruşturma sürerken Vidinli’nin yurt dışında bulunduğu ortaya çıktı.

Vidinli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde olduğunu belirtti. Vidinli’nin paylaşımında, mutluluk, temizlik ve bireysel farkındalık vurgusu yaptığı görüldü. Uzun bir metin paylaşan Vidinli, “Zihnini temiz tut, kalbini temiz tut, ruhunu temiz tut, bedenini temiz tut” ifadelerine yer verdi. Söz konusu paylaşım, hakkında yakalama kararı bulunması nedeniyle dikkat çekti.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak, Mümine Senna Yıldız, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü, Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Sevval Şahin’in de bulunduğu isimler hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız sabah saatlerinde gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin adreslerinde bulunamaması üzerine Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Şevval Şahin hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

