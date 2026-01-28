Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 12 kişinin testi pozitif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyası kapsamında Adli Tıp Kurumu’na gönderilen saç ve kan örneklerine ilişkin hazırlanan rapor tamamlandı.

ATK tarafından düzenlenen rapora göre, aralarında Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in bulunduğu 12 şüphelinin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirlendi.