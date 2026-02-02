Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında aranan isimlerden biri olan oyuncu Barış Murat Yağcı, yurt dışından döndüğü sırada havalimanında gözaltına alındı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli olarak aranan ancak operasyon tarihinde yurt dışında olduğu belirlenen Barış Murat Yağcı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Bugün öğle saatlerinde havayoluyla Türkiye’ye giriş yapan Yağcı, havalimanında gözaltına alındı. Ünlü oyuncu, buradaki ilk işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

DOSYADA 11 KİŞİ SERBEST KALMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma; "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamalarını kapsıyor.

Soruşturma çerçevesinde dün adliyeye sevk edilen diğer 11 şüpheli ise serbest bırakılmıştı.

