Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturması kapsamında, Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade vermeye çağrıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu operasyonu ve soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi.
Gazeteci Burak Doğan'ın paylaştığı bilgilere göre, soruşturmanın kapsamı genişletildi. Dosyada adı geçen isimler arasında bulunduğu belirtilen Lal Denizli'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek hakkındaki iddialara ilişkin ifade vermesi bekleniyor.