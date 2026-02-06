Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya dahil 19 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "uyuşturucu ve fuhuş" operasyonu kapsamında emniyet güçlerinin çalışmaları tamamlandı. Operasyonda yakalanan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya ile birlikte toplam 19 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin, soruşturma kapsamında 4 Şubat Çarşamba günü gözaltına alındığı belirtildi.

AĞABEYİ DE TUTUKLANMIŞTI

Yaşanan bu gelişme, İmamoğlu ailesinin yakınlarıyla ilgili gündeme gelen ikinci adli vaka oldu. Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya da daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ağabey Kaya'nın tutukluluğu sürerken, bu kez kardeş Ali Kaya'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.