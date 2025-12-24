Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu tespit edildi. Hazırlanan rapor, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

MADDEYİ YAKINDAN GÖRMÜŞLÜĞÜM DAHİ YOK

Raporun basına yansımasının ardından Sadettin Saran, sabah saatlerinde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çıkan sonuçlara kesin bir dille itiraz eden Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Saran, bu durumun şahsını ve temsil ettiği camiayı hedef alan planlı bir saldırı olduğunu savundu. Saran açıklamasında, "Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

SAVCILIKTAN YENİDEN TEST TALEP EDİLECEK

Süreç kapsamında her türlü numuneyi hiç tereddüt etmeden yeniden vermeye hazır olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, savcılık makamına resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Testin yenilenmesini isteyen Saran, "Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir" dedi.

Saran ayrıca, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız kuruluşlarda da gerekli testleri en hızlı şekilde yaptırıp sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.