Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın analiz sonuçları belli oldu. Savcılığa ulaşan raporun ardından Saran, hakkındaki iddialara karşı sessizliğini bozdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Yayınlanma:

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda Saran'ın saç örneğinde kokain testinin pozitif olduğu tespit edildi. Hazırlanan rapor, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

MADDEYİ YAKINDAN GÖRMÜŞLÜĞÜM DAHİ YOK

Raporun basına yansımasının ardından Sadettin Saran, sabah saatlerinde kamuoyunda yer alan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Çıkan sonuçlara kesin bir dille itiraz eden Saran, "Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki iddiaları reddeden Saran, bu durumun şahsını ve temsil ettiği camiayı hedef alan planlı bir saldırı olduğunu savundu. Saran açıklamasında, "Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

SAVCILIKTAN YENİDEN TEST TALEP EDİLECEK

Süreç kapsamında her türlü numuneyi hiç tereddüt etmeden yeniden vermeye hazır olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, savcılık makamına resmi başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Testin yenilenmesini isteyen Saran, "Bu kapsamda; söz konusu testin Adli Tıp Kurumu nezdinde yeniden yapılması ve tekrar test gerçekleştirilmesi hususları, soruşturmayı yürüten savcılık makamından resmi olarak talep edilecektir" dedi.

Saran ayrıca, uluslararası yeterliliğe sahip bağımsız kuruluşlarda da gerekli testleri en hızlı şekilde yaptırıp sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

BİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: 2 kapaklı çok amaçlı dolap raflardaBİM 24 Aralık 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı: 2 kapaklı çok amaçlı dolap raflardaMarket
Ankara'da düşen uçakta kimler vardı? İşte hayatını kaybeden Libyalı üst düzey isimlerAnkara'da düşen uçakta kimler vardı? İşte hayatını kaybeden Libyalı üst düzey isimlerDünya
Sadettin Saran uyuşturucu
Günün Manşetleri
Youtube'da son 3 ayın en çok izlenen kanalları açıklandı
İstanbul’da 22 kişi hakkında gözaltı kararı
'Asgari ücret artışı sonrası haksız zamlara izin verilmeyecek'
Yeni kimlik, pasaport, ehliyet fiyatları belli oldu
Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama
Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan jet düştü
27 şüpheli yakalandı!
“Bu rakamı ne asgari ücretli ne biz ne de kamuoyu kabul eder”
Asgari ücrete zam sonrası hangi ödemeler değişti?
Asgari ücret belli oldu!
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı
Altında rekor üstüne rekor Altında rekor üstüne rekor
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama Fidan’ın konuşmasının kesilmesine ilişkin açıklama
Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu Sadettin Saran'ın test sonucu belli oldu