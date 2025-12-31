Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana bunu neden yaptıklarını biliyorsunuz

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve Adli Tıp raporunda saç örneğinde kokain ve metabolitlerine rastlananşarkıcı Yusuf Güney, kendisine yöneltilen iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Güney’den alınan numunelerde “kokain” ve bu maddenin vücutta işlenmesi sonucu oluşan “benzoilekgonin”maddesinin bulunduğu belirtilmişti

Şimdi konuşma sırası ben de …

Benn.! utanılacak hiç birşey yapmadım bana bunu neden yaptıklarında siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz dönen dolaplarda topluluk olarak geldiğimiz son noktayida her şeyi çok iyi biliyorsunuz . madde kullanmış öyle astral yapmış diyen tüm beyinsizler sözüm size Ülkenin yüzde 80 i bağımlı halde anlattıklarımın yaşadıklarımın zerresini anlatın deneyimleyin göreyim sizi zavallısınız hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadarda kör ve sağırısınız

Bileceksiniz gerçekleri kabul edin etmeyin korkun susun görmezden gelin gelmeyin herşeyi anlatacağım sizlere .