Güvenlik güçlerince, ocak-nisan döneminde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 66 bin 801 şüpheliden 7 bin 473'ü tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülke genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda aralıksız sürüyor.



Bu kapsamda ocak-nisan döneminde düzenlenen 48 bin 21 operasyonda gözaltına alınan 66 bin 801 şüpheliden 7 bin 473'ü cezaevine konuldu.



Aramalarda 26 ton 935 kilo 808 gram esrar, 6 ton 533 kilo 681 gram eroin, 4 ton 590 kilo 341 gram "skunk", 426 kilo 461 gram bonzai, 236 kilo 670 gram metamfetamin, 1 milyon 453 629 ecstasy hap ve 1 milyon 29 bin 351 sentetik ecza ele geçirildi.



Geçen yıl ve 2016'nın aynı dönemine göre operasyon, gözaltı ve tutuklu sayılarıyla ele geçirilen bazı uyuşturucu miktarlarındaki artış dikkati çekti.

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