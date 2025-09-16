Uzak Şehir'in usta ismi hastaneye kaldırıldı!

Cevher’in yediği tavuktan zehirlendiği ve fenalaştığı belirtildi. İlk müdahalelerin ardından sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı. Usta oyuncunun, dizide Eski Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı’yı canlandırdığı ifade edildi.

MAHMUT CEVHER’DEN AÇIKLAMA

Yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklama yapan Mahmut Cevher şu ifadeleri kullandı:

“KEM film ekibine, başta Mustafa Uslu – Sinem Uslu olmak üzere yönetmenimiz Ahmet bey ve bütün ekibimize bana gösterdikleri yakınlıktan ve özellikle rahatsızlığım sırasında sağlığımla ilgili gösterdikleri hassasiyetten dolayı şükranlarımı bildiririm. Bütün arkadaşlarımın gözlerinden öpüyorum, başarılar diliyorum. Hoşça kalın.”