Uzaktan Çalışma Yönetmeliği değişti! İşte yeni kurallar

25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile işin bir kısmının iş yerinde, bir kısmının ise uzaktan yürütülmesine resmi imkan tanındı.

YENİ DÜZENLEMENİN ÖNE ÇIKAN HATLARI

Karma Çalışma Modeli (Hibrit): Yeni yönetmeliğe göre artık iş görme ediminin tamamen iş yerinde ya da tamamen uzaktan gerçekleştirilmesi zorunlu olmayacak. Tarafların anlaşması halinde çalışma düzeni, hem iş yerinde hem de uzaktan çalışma yöntemlerinin birlikte uygulanabileceği esnek bir yapıya kavuşturuldu.

Gün ve Saatler Sözleşmede Belirtilecek: Hibrit çalışma düzeninde en kritik zorunluluklardan biri sözleşme şartları oldu. Çalışanın haftanın hangi günlerinde ofiste, hangi günlerde uzaktan (evde veya başka bir noktada) çalışacağı ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde açıkça yer alacak.

Otomatik Geçiş Söz Konusu Değil: Bu düzenleme tüm çalışanların otomatik olarak hibrit sisteme geçeceği anlamına gelmiyor. İşin niteliğinin uzaktan çalışmaya uygun olması ve işveren ile çalışanın karşılıklı mutabakat sağlaması gerekecek. Modelin uygulanıp uygulanmayacağı işin doğasına ve şirketin çalışma organizasyonuna göre şekillenecek.