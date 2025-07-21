Uzaya çıkacak üçüncü Türk belli oldu!

Bu kez yolculuk bireysel bir girişimle gerçekleşiyor. Erdem Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Erdem, uzaya çıkan ilk Türk iş insanı olacak.

Gökhan Erdem, ABD’de Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’a ait uzay şirketi Blue Origin’in geliştirdiği New Shepard isimli, insanlı uçuşa uygun, yeniden kullanılabilir yörünge altı roket sistemiyle uzaya çıkacak. Bu uçuşla birlikte Blue Origin ile uçan ilk Türk vatandaşı da olacak.

UÇUŞ AĞUSTOSTA

Erdem’in de yer alacağı “New Shepard NS-34” görevi, Ağustos ayında ABD’nin Teksas eyaletindeki Van Horn üssünden gerçekleştirilecek. Erdem ve beraberindeki beş yolcu, uçuş sırasında uzayın uluslararası kabul görmüş sınırı olan 100 kilometrelik Karman çizgisi’ni geçerek mikro yerçekimi deneyimi yaşayacak.

İSTANBUL’UN SİMGELERİ UZAY YOLCULUĞUNDA YER ALACAK

Erdem’in uçuş kıyafetinde, Türkiye’nin kültürel mirasını yansıtan detaylar da bulunacak. Tasarlanan armada Galata Kulesi ve Boğaziçi Köprüsü gibi İstanbul’un simgelerine yer verilecek. Bu sembollerle Türkiye’nin “kıtalararası köprü” niteliği uzaya taşınacak.

Gökhan Erdem, Tuva Cihangir Atasever’in görevine benzer bir yörünge altı uçuş gerçekleştirecek. Bu yolculukla, Türkiye’nin uzay alanındaki kamu projelerine ek olarak girişimcilik, inovasyon ve bireysel katılımla güçlenebileceğini göstermeyi hedefliyor.

Uzay yolculuğuna ilişkin duygularını paylaşan Erdem, şu ifadeleri kullandı:

“Uzayın sadece bir yer değil, bir gelecek olduğu düşüncesi beni çok heyecanlandırıyor. Ülkemizin Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile gerçekleştirdiği uzay görevleri beni derinden etkileyerek bu tutkumu perçinledi. Bu kararı vermemde 2023’te GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu tarafından Bursa’da düzenlenen 34. Astronot Kongresi büyük bir rol oynadı. Orada tanıştığım astronot ve kozmonotlar beni cesaretlendirdiler. Rus Kozmonot Oleg Artemyev, Anton Şkaplerov, Amerikalı Astronot Michael Lopez Alegria, Victor Glover gibi uzaya defalarca çıkmış profesyonellerin desteğini süreç boyunca hep hissettim. Her şeyden önce mikro yer çekimini deneyimlemeyi ve onlar gibi Dünya’yı uzaydan izlemeyi sabırsızlıkla bekliyorum.”