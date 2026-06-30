Uzayda Türk-Katar ittifakı: Türksat-Biruni uydusu için imzalar atıldı

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ve Es'hailSat Başkanı ve CEO'su Ali Ahmed Al-Kuwari'nin Katar'ın başkenti Doha'da attığı imzalarla, iki şirket arasında uzun vadeli bir stratejik ortaklık dönemi başladı.

Kapasite paylaşımı ve ortak ticari büyüme hedeflerini merkeze alan anlaşma, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Bakan Uraloğlu, projeye ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede, “Söz konusu iş birliği Türksat-Biruni'nin ticari kapasitesini güçlendirecek ve Türkiye'nin uydu haberleşme alanındaki küresel etkinliğini daha da artıracak. ” ifadelerini kullandı.

UZAYDAKİ REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAK ORTAKLIK

Geliştirilen proje kapsamında, yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip Es'hail-3/Türksat-Biruni uydusunun 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağı ve bu donanımın kapasitesinin iki şirket tarafından ortak kullanılacağı netleşti. Uzaydaki operasyonel adımların sadece teknik bir altyapı inşası olmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Bu iş birliği ile yalnızca yeni bir uydu projesini hayata geçirmiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki varlığını güçlendirecek, yeni pazarlara erişimini artıracak ve uydu haberleşme alanındaki rekabet gücünü yükseltecek önemli bir adım atıyoruz." dedi.

Yeni uydunun yapım ve operasyon maliyetleri tamamen Katar tarafından karşılanırken, Türkiye'nin stratejik yörünge hakları ve uluslararası tescilleri aynen muhafaza edilecek. Proje sürecinde herhangi bir hak devri işlemi gerçekleşmeyecek. Uraloğlu, "Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde yüksek veri kapasiteli yeni bir uyduyu filomuza kazandıracağız. Böylece Türksat'ın kullanımına sunulacak ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz. 50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Proje kapsamında herhangi bir hak devri yapılmayacak. Ayrıca fırlatılacak uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de yeni nesil yüksek kapasiteli bir uyduyu filomuza kazandıracağız." dedi.

TÜRKSAT'A 50 GBPS'A KADAR İLAVE KAPASİTE GELİYOR

İş birliği sözleşmesi, iki şirketin uydu varlıklarının, yer altyapılarının, dağıtım ağlarının ve mevcut müşteri portföylerinin entegre bir şekilde değerlendirilmesini kapsıyor. Bu entegrasyon sayesinde donanım kaynaklarının daha verimli kullanılması hedefleniyor. Kapasite optimizasyonunun rakamsal karşılığını aktaran Uraloğlu, "Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacağız. Kapasite kullanımını optimize ederek Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yörüngeye yerleştirilecek uydunun teknik kapasitesi ve Es'hailSat'ın bölgesel gücü birleşerek beş farklı kıta ve bölgede kesintisiz hizmet ağının kurulmasını sağlayacak. Uraloğlu, anlaşmanın coğrafi kapsama alanını "Katar ile kurduğumuz bu ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın sahip olduğu teknik altyapı ve tecrübeyi Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz." sözleriyle ifade etti.

Ortak proje geniş bant internet sağlamanın ötesinde, spesifik ve kritik sektörlere de veri çözümleri üretecek. Uraloğlu, sağlanacak hizmetlerin sektörel dağılımına yönelik, "Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarının haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da önemli çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına daha güçlü cevap vereceğiz." açıklamasında bulundu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YENİ BOYUT

Haberleşme alanındaki bu entegrasyon, Türkiye ile Katar arasındaki mevcut ikili ilişkilere uzay teknolojileri boyutunda yeni bir ivme kazandırdı. Bakan Uraloğlu, "Uzay ve uydu teknolojileri alanında kurduğumuz bu ortaklık, iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha da ileri taşıyacak. Türksat-Biruni ile ülkemizin uydu haberleşmesindeki etkinliğini artırırken, Türkiye'nin küresel uydu pazarındaki konumunu da güçlendireceğiz." dedi.