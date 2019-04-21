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Uzel işçileri eylemde

150 yıllık tesis, 82 yıllık Uzel traktör fabrikası iflas edince yüzlerce kişi işsiz kaldı, ekmek tekneleri kapandı. 11 yıldır tazminatlarını almak için uğraşan emekçiler seslerini duyurmak için yine İstanbul'da bulunan fabrika önünde eylemdeydi.

Uzel işçileri eylemde

20 haftadır fabrika önünde toplanıp seslerini yetkililere duyurmak için mücadele ediyorlar.

Türkiye'nin traktör üretimine yön veren İstanbul'daki Uzel fabrikası kapanınca yüzlerce emekçi işsiz kaldı.

11 yıldır tazminatlarını almak için mücadele eden emekçiler fabrikanın yeniden açılmasını da istiyor.

15 Nisan'da 3'üncü kez yarı fiyatına satışa açık arttırmayla satışa çıkarılan fabrika yine satılamadı. Fabrika bir ay sonra 4'üncü kez satışa çıkarılacak.

Emekçilerin eylemine Vatan Partisi ve İstanbul İşçi Derneği de destek verdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #uzel
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