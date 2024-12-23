Üzerine duvar çöken 20 yaşındaki işçi can verdi...

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tadilat esnasında üzerine duvar çöken 20 yaşındaki işçi öldü.

Sude İnak Sude İnak
Üzerine duvar çöken 20 yaşındaki işçi can verdi...
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Mardin'de tadilat esnasında meydana gelen kazada 1 kişi can verdi. 

Kızıltepe ilçesinde çalıştığı iş yerinin tadilatı sırasında çöken duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Muhammed Doğruyol'un (20) üzerine çalıştığı iş yerinde tadilat yaptığı sırada duvar çöktü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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