Ankara'da atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Han, şehit oldu. uzman Çavuş Han, memleketi Tokat'ın Zile ilçesinde yapılan törenle ebediyete uğurlandı. Cenaze törenine binlerce vatandaş katıldı

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Han, memleketi Tokat'ta ebediyete uğurlandı.



Han, 20 Şubat'ta Topçu ve Füze Okulu Komutanlığında mühimmatlı eğitim sırasında yaşanan kazada 4 silah arkadaşıyla birlikte yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra şehit oldu.



Şehidin naaşı Ankara'dan askeri uçakla Tokat'a götürüldü. Zile ilçesindeki baba ocağında helâllik alındı.



Şehit Han için Hükûmet Konağı önünde cenaze töreni düzenlendi.



Şehit Uzman çavuş Mehmet Han, binlerce kişinin katıldığı törenin ardından ilçe mezarlığında ebediyete uğurlandı.



ulusal.com.tr

