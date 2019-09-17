İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nde yangın
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'in neden faiz indirdiği açıklandı
Fed'den faiz kararı
Fed'den faiz kararı

Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in adıyla bir kütüphane kurulacak.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in adıyla bir kütüphane kurulacak. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki kütüphanenin açılışı Ekim'in ikinci haftası yapılacak. Şehit aileleri ve gaziler herkesi kütüphane için kitap bağışlamaya davet etti.

Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in adıyla bir kütüphane kurulacak.

Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca çarpıştı. Vatan müdafaası için gözünü kırpmadan canını verdi. Silah arkadaşı da onu unutmadı. Vefakar arkadaş, Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in adını taşıyan bir kütüphane kurulması için öncülük etti.

Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, 2018'in Mart ayında Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Birlikte operasyona gittiği silah arkadaşı Uzman Çavuş Emrah Başar ise şehit Yiğit'i unutmadı. Başar, şehit arkadaşının adına kütüphane kurulması için harekete geçti. Bunun için de Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne başvurdu.

Dernek yönetimi de kendisine gelen talebi geri çevirmedi. Hızla kütüphane için gerekli kitapları toplamaya koyuldu. Aynı zamanda da bir kampanya başlattı.

Ekim ayının ikinci haftası açılışı yapılması hedeflenen kütüphanenin törenine şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in ailesi de katılacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara
Önceki Haber
Temel Karamollaoğlu’na çağrı: Diyarbakır'a gitmeli
Sonraki Haber
Pamuk hasat ücretleri açıklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.