Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in adıyla bir kütüphane kurulacak. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki kütüphanenin açılışı Ekim'in ikinci haftası yapılacak. Şehit aileleri ve gaziler herkesi kütüphane için kitap bağışlamaya davet etti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda kahramanca çarpıştı. Vatan müdafaası için gözünü kırpmadan canını verdi. Silah arkadaşı da onu unutmadı. Vefakar arkadaş, Şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in adını taşıyan bir kütüphane kurulması için öncülük etti.



Uzman Çavuş Necmettin Yiğit, 2018'in Mart ayında Zeytin Dalı Harekatı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. Birlikte operasyona gittiği silah arkadaşı Uzman Çavuş Emrah Başar ise şehit Yiğit'i unutmadı. Başar, şehit arkadaşının adına kütüphane kurulması için harekete geçti. Bunun için de Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne başvurdu.



Dernek yönetimi de kendisine gelen talebi geri çevirmedi. Hızla kütüphane için gerekli kitapları toplamaya koyuldu. Aynı zamanda da bir kampanya başlattı.



Ekim ayının ikinci haftası açılışı yapılması hedeflenen kütüphanenin törenine şehit Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in ailesi de katılacak.





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