Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 45. dönem uzman erbaşlar, yemin ederek mavi bere taktı

Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında temel eğitimlerini tamamlayan 45. dönem uzman erbaşlar, yemin ederek mavi bere taktı.



Komutanlıkta düzenlenen törende, Eğirdir Dağ Komando Okulu Okul Komutanı Piyade Albay Fatih Köroğlu ve askerlerin aileleri hazır bulundu.



Eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşlar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve sancağın önünde silaha el basarak yemin etti.



Yeminin ardından uzman erbaşlar, mavi komando beresi taktı.



Albay Köroğlu, törende yaptığı konuşmada, edilen yeminin devlet ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerin oyulacağının ifadesi olduğunu belirtti.



Türk askerinin insanlık tarihi boyunca ülkesinin ve milletinin esaret altında kalmasına fırsat vermediğini vurgulayan Köroğlu, "Askerlerin eğitimlerini tamamladıktan sonra yapacakları mücadele ve görev en az Malazgirt'te Alparslan'ın, İstanbul'un fethinde Fatih'in, Çanakkale'de, Sakarya'da Büyük Taarruzda Mustafa Kemal'in emrinde zaferden zafere koşan kahramanların üstlendiği görev kadar kutsaldır." dedi.



Köroğlu, yeminin yüce Türk ulusuna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, ailelere ve askerlere hayırlı olması temennisinde bulundu.



Komando andının ardından uzman erbaşlar, aileleriyle hasret giderdi.



