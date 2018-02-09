Isparta ve Burdur'da uzman erbaşlar için yemin töreni yapıldı.

Isparta ve Burdur'da uzman erbaşlar için yemin töreni yapıldı.

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen yemin törenine, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Ferat Vural ile askerlerin aileleri katıldı.

Temel eğitimlerini tamamlayan 556 komando uzman erbaş, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Tuğgeneral Bozdemir, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan, halen aynı yerde çocukları veya torunları askerlik yapan kişilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.



Piyade Albay Vural, törende yaptığı konuşmada, uzman erbaşların Türk milletinin asil bayrağı önünde, aziz Türk sancağının gölgesinde ve kendilerinin şahitliğinde kutsal askerlik yeminini ederek mavi bere taktıklarını söyledi.

Kıymetli vatan evlatlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine ve komando camiasına kazandırmanın mutluluğunu içlerinde hissettiklerini ifade eden Vural, şöyle devam etti:

"Komandonun mabedinde alacağınız eğitimlerle başta çelikleşmiş irade, sonsuz bir sabır, tükenmez fiziki kondisyon ve sorgulanmaz bir itaat anlayışı kazanacaksınız. Askerlik göreviniz süresince alacağınız her görevi başarıyla yerine getirmenizde sizlere yardımcı olacak en önemli eğitimleri burada alacaksınız. Ayrıca sizler de zaten var olan vatan ve millet sevgisi, fazilet, fedakarlık, disiplin ve özgüven duygularına katkı sağlayarak, iyi bir komando olmanın yolunu göstermiş olacağız. İyi bir komando olabilmeniz için temel koşulun önce iyi insan sonra ise iyi bir asker olmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. İyi bir insan ve yurttaş olmadan, iyi bir komando olmanız mümkün değildir."

Törenin sonunda askerler, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Daha sonra aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.



Burdur

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans salonundaki törende Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanlığında eğitim gören piyade tankçı 36. ve 38. dönem 116 uzman erbaş yemin etti.

Törende eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan uzman erbaşlara protokol üyeleri tarafından ödül verildi.

Tırtıllı Araç Sürücü Eğitim Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, törende, uzman erbaşların ettikleri yeminle millete sadakatle hizmet, emirlere ve amirlere mutlak itaat edeceklerini beyan ettiklerini dile getirdi.



Bu beyanın teminatının, şeref ve namus olduğunu aktaran Tokçalar, "Şeref ve namus, Türk ulusu için hava, su, toprak kadar kutsaldır, elzemdir. Komutanınız olarak sizlerin, ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve karakterden asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum." diye konuştu.



Tören, yemin eden uzman erbaşların Zırhlı Birlikler Marşı'nı okumasıyla sona erdi. Askerler aileleriyle hasret giderdi.

Törene, Burdur Vali Yardımcısı Bahir Altunkaya, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, gaziler ve uzman erbaşların yakınları katıldı.