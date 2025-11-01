Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hamdi Alkan, Balıkesir ve çevresinde ağustos ayından bu yana süren sarsıntıların “deprem fırtınası” olarak tanımlandığını belirtti. Alkan, aynı bölgede 6 büyüklüğüne kadar yeni depremler yaşanabileceğini söyledi.
Van YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Balıkesir ve çevresinde ağustos ayından bu yana yaşanan sarsıntıların bir “deprem fırtınası” olarak tanımlanabileceğini söyledi. Alkan, aynı bölgede benzer büyüklükte yeni depremlerin meydana gelebileceğini vurguladı.
AFAD verilerine göre, 10 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 10 Ağustos’tan bu yana 11 bin 500’den fazla sarsıntı küçük bir alanda kaydedildi. Bu depremlerden 5’ten büyük 3, 6’dan büyük 2 depremin bulunduğu bildirildi. İki büyük depremin birbirine çok yakın noktalarda gerçekleşmesi, aynı fay sisteminin aktif olduğuna işaret etti.
Doç. Dr. Hamdi Alkan, “Balıkesir ve civarı, Batı Anadolu Bölgesi 10 Ağustos itibariyle 6.1 büyüklüğünde bir depremle başlayıp günümüze kadar devam eden, bugün de süren bir ‘deprem fırtınası’ olarak nitelendirdiğimiz bir sistemin etkisi altında” dedi. 11 bin 500’den fazla depremin küçük bir alanda ve belli bir derinlikte meydana geldiğini belirtti.
AKTİVİTE DEVAM EDEBİLİR
Son olarak Ege Denizi’ndeki Santorini bölgesinde benzer bir deprem fırtınasının yaşandığını hatırlatan Alkan, “Bu deprem yaklaşık 2 ay sürmüş ve sonlanmıştı. Fakat Balıkesir civarındaki, özellikle Sındırgı çevresindeki bu aktivitenin hâlâ devam edebileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Alkan, farklı üniversitelerden akademisyenlerle birlikte yürüttükleri araştırmayı anlattı: “Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, Prof. Dr. Mehmet Ali Yücel, Prof. Dr. Atınç Pırtı, Prof. Dr. Özcan Bektaş, Prof. Dr. Serkan Öztürk, Doç. Dr. Mustafa Şenkaya ve ben yer alıyoruz. Geniş bir ekiple bu süreci anlamlandırmaya çalışıyoruz.”
Alkan, “Bölgeye baktığımızda burada Simav fay zonu bulunuyor. Batı-kuzeybatı yönünde devam eden bu fay, Gelenbe fay zonu ile çarpışıyor. Hemen kuzeyinde Düvertepe fay zonu, güneyinde ise Soma-Kırkağaç fay zonu yer alıyor” dedi.
6 CİVARINDA DEPREM BEKLENİYOR
Alkan, “Bölgede volkanik yapı da bulunuyor; bu da MTA verilerinden açıkça görülüyor. Aynı bölge içinde benzer büyüklükte, en fazla 6 civarında olabilecek bir depremin daha yaşanabileceğini düşünüyoruz” uyarısında bulundu.
“Bu deprem fırtınasının yaşandığı bölgelerde, özellikle Sındırgı ve çevresinde yapısal problemi olan vatandaşlarımızın, bir an önce devletin ilgili kurum ve kuruluşlarına başvurarak binalarını denetletmelerini tavsiye ederim” diyen Alkan, bölgedeki sürecin dikkatle takip edildiğini belirtti.