Uzman haritayı gösterdi: 6 büyüklüğünde deprem olabilir

Doç. Dr. Hamdi Alkan, “Balıkesir ve civarı, Batı Anadolu Bölgesi 10 Ağustos itibariyle 6.1 büyüklüğünde bir depremle başlayıp günümüze kadar devam eden, bugün de süren bir ‘deprem fırtınası’ olarak nitelendirdiğimiz bir sistemin etkisi altında” dedi. 11 bin 500’den fazla depremin küçük bir alanda ve belli bir derinlikte meydana geldiğini belirtti.