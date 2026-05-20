Uzman isimden korkutan hantavirüs uyarısı: "Yıllarca evden çıkamayabiliriz"

Virüsün küresel bir salgına dönüşmesi durumunda dünya genelinde yaşanabileceklere dair çarpıcı öngörülerde bulunan Erbaş, ekonomik ve sosyal düzenin tamamen değişebileceğini savundu. İşte hantavirüsün insandan insana bulaşma iddiası ve Erbaş'ın gündem olan açıklamaları.

HANTAVİRÜS KOVİD-19’DAN DAHA AĞIR SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Prof. Dr. Oytun Erbaş, tv100 ekranlarında katıldığı “Buket Aydın Soruyor” programında hantavirüsle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbaş, olası bir küresel salgının insanlık tarihini değiştirebileceğini savundu.

2018 yılından bu yana hantavirüs üzerine çalışmalar yapıldığını belirten Prof. Dr. Erbaş, püskürtmeli aşıların geliştirildiğini söyledi. Virüslerin öngörülebilir olduğunu ifade eden Erbaş, “Bütün dünyayı etkisi altına alınca yine tüm dünyayı etkileyebilecek ciddi bir virüs bu” dedi.

Hantavirüsün Kovid-19’dan çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini öne süren Erbaş, “Kovidin öldürücülüğüyle hantavirüs kıyaslanamaz bile” ifadelerini kullandı.

"BORSALAR ÇÖKER, HERKES EVLERE KAPANABİLİR"

Olası bir salgının ekonomik ve sosyal düzeni tamamen değiştirebileceğini savunan Erbaş, küresel piyasalar ve günlük yaşam üzerindeki etkileri hakkında şu iddialarda bulundu:

“Bütün borsalar çöker. Herkes evlerden yıllarca çıkamayabilir. Çok şey bitebilir. Bir günde dijital dünyaya geçebiliriz”

"2026’DA İNSANDAN İNSANA BULAŞTI"

19 Mayıs 2026 itibarıyla hantavirüsün insandan insana bulaştığını öne süren Erbaş, bunun “çok korkunç” bir gelişme olduğunu söyledi.

Daha önce sınırlı sayıda vaka bulunduğunu belirten Erbaş, “15 yıldan beri 34 vaka 11 ölüm vardı. Şimdi PCR pozitif vakalar var. Bulaşıyor bu virüs” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÜNYAYA GEÇİŞ İDDİASI

Açıklamalarının devamında yeni bir salgının toplum düzenini değiştirebileceğini savunan Prof. Dr. Oytun Erbaş, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

“Dünya tarihini değiştirebilir. Dijital dünyaya geçiş bu. Başka açıklaması yok. Herkes evinde otursun, tüketim azalsın olayı…”