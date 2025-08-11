Uzmandan kritik açıklama: Balıkesir depremi İstanbul’u etkiler mi?

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Özmen, Simav Fay Zonu'nun Sındırgı segmentinde gerçekleşen depremin ardından ilk saatlerde çok sayıda artçı sarsıntı yaşandığını hatırlatarak, “Bu depremin artçıları 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar çıkabilir. Yoğun artçıların ilerleyen günlerde azalmasını bekliyoruz” dedi.

İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

Depremin Marmara Denizi’ndeki fay hatlarıyla doğrudan ilişkili olmadığının altını çizen Özmen, “Sındırgı’da meydana gelen deprem, Marmara’daki fayları tetiklemez. İstanbul’un deprem riski, bu depremden önce ne kadar yüksekse yine aynı seviyede devam ediyor” ifadelerini kullandı.

SİMAV FAYI HAKKINDA

Yaklaşık 205 kilometre uzunluğundaki Simav Fay Zonu’nun aktif ve yüksek deprem potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Özmen, Sındırgı segmentinde daha büyük bir deprem olasılığının ise yok denecek kadar az olduğunu belirtti.

