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Uzmanından flaş EYT açıklaması: Bugün yasa çıksa da onlar emekli olamaz - Son dakika 30 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugün emeklilikte yaşa takılanlar EYT yasanın çıkması durumunda kimlerin emekli olamayacağını açıkladı

Uzmanından flaş EYT açıklaması: Bugün yasa çıksa da onlar emekli olamaz - Son dakika 30 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.

Erdursun, bugün EYT yasasının çıkması durumunda herkesin emekli olamayacağını belirtti.

Erdursun, konuyla ilgili şunları söyledi:

"08.09.1999 öncesi sigortalı olan milyonlar emeklilik yasasında yapılan değişiklikle mağdur edildi. 

Bu bir erken emeklilik değildir.

Ayrıca bugün yasa çıkarsa herkes emekli olamaz.

*1994 Temmuz sonrası,

*1995

*1996

*1997

*1998

*1999 girişi olan erkekler yasa çıksa da emekli olamaz!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #özgür erdursun
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