Uzmanından önemli emeklilik uyarısı - Son dakika 21 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri 

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, yurtdışı borçlanmaya dair emeklilikle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Ete, "Yurt dışı borçlanmayı elbette posta ile de yapabilirsiniz. Ama ben önermem. Bu dönem, o dönem değil. Küçük hesaplar, büyük kayıplar getirir." uyarısında bulundu. Dilek Ete, yurt dışı borçlanmayla ilgili Resmi Gazete'de yer alan bölümü de paylaştı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, yurt dışı borçlanmaya dair emeklilikle ilgili önemli bir uyarıda bulundu.



"BU DÖNEM, O DÖNEM DEĞİL"



Dilek Ete, şunları aktardı:



"Yurt dışı borçlanmayı elbette posta ile de yapabilirsiniz.



Ama ben, önermem.



Bu dönem, o dönem değil.



Küçük hesaplar, büyük kayıplar getirir."



"TELEFONLA VAKİT KAYBETMEYİN"



Ete, yaptığı başka bir uyarıda da şunları belirtti:



"Gurbetçiler, telefonla vakit kaybetmeyin.



1-) SSK yoksa bilet alın, Türkiye'ye gelin.



2-) Varsa vekalet verin, işleme başlayalım."



RESMİ GAZETE YURT DIŞI BORÇLANMA İLE İLGİLİ BÖLÜM



Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, yurt dışı borçlanmayla ilgili Resmi Gazete'de yer alan bölümü de paylaştı.



O bölüm şu şekilde:



"RESMİ GAZETE YURTDIŞI BORÇLANMA İLE İLGİLİ BÖLÜM



MADDE 8 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.



“MADDE 3 – Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.



Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılır.”



MADDE 9 – 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “% 32’sidir.” ibaresi “%45’idir.” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.



MADDE 10 – 3201 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin başlığı “Süre tespiti, sigortalılığın başlangıcı ve sürelerin değerlendirilmesi” şeklinde, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.



“Yurt dışı hizmet borçlanmasına ait süreler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilir.”



“Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlandırılması hâlinde bu süreler 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde yer alan hükümler esas alınarak Türkiye’deki sigortalılık başlangıç tarihinden, Türkiye’de sigortalılık yok ise borçlanma tutarının tamamen ödendiği tarihten geriye götürülen sürelere ait ilgili aylara mal edilir.”



MADDE 11 – 3201 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına “aybaşından itibaren” ibaresinden sonra gelmek üzere “kısmi aylığın başlangıç tarihi esas alınarak mülga 2829 sayılı Kanun ya da 5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi uyarınca tespit edilecek statüye göre ilgili sosyal güvenlik kuruluşunca” ibaresi eklenmiştir.



MADDE 12 – 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.



MADDE 13 – 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.



'GEÇİCİ MADDE 9 – Kısmi aylık bağlanmış olanlar dahil olmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce yurt dışında geçen sürelerini borçlanma talebinde bulunanlardan tahakkuk ettirilen borçlarını yasal süresi içinde ödeyenlerin, sigortalılık sürelerinin hangi statüde değerlendirileceğinin ve tahakkuk ettirilecek borç tutarının tespitinde önceki hükümler esas alınır.'"



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