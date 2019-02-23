Ankara-Washington hattındaki güvenli bölge müzakereleri sonrası Amerika'nın tavrı netleşti. Pentagon'dan Suriye'nin kuzeyinde Türk Ordusu'nun içinde yer almadığı "NATO gücü" kurulacağı açıklaması geldi. Ankara ise "Güvenli bölge bizim kontrolümüzde olmalı" ısrarını korudu. Uzmanlara göre Ankara'nın "Şam karşıtı ısrarı" bölgeyi NATO işgali tehlikesiyle baş başa bırakıyor

ABD, "NATO gücü" önerdi. Ankara ise "Bizim kontrolümüzde olsun" çağrısı yaptı.



Ankara-Washington hattındaki güvenli bölge diplomasisi sonrası Amerika'nın tavrını gösteren net bir açıklama geldi.



Açıklamayı, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson (Şan Rabırtsın) yaptı. ABD’nin uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda birkaç yüz asker bırakacağını söyledi.



ABD’nin bölgedeki planına ilişkin açıklama yapan Robertson, oluşturulacak güvenli bölgenin NATO kuvvetlerinden kurulacağını söyledi.



Peki, ABD'ye göre güvenli bölgenin içerisinde Türk Ordusu olacak mı? Bu soruya da yanıt Anadolu Ajansı’na konuşan ve ismini açıklamayan bir yetkiliden geldi. Amerikalı yetkili güvenli bölgeye, Türkiye ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK unsurlarının giremeyeceğini öne sürdü.



Washington'dan gelen açıklamaların ardından ise Ankara güvenli bölge konusundaki kırmızı çizgisini korudu.



Ankara'ya göre Menbiç ile ilgili yol haritası da uygulanmalı.



Ankara-Washington hattındaki "Güvenli bölge" ayrılığı netleşirken uzmanlardan ise kritik uyarılar geldi. ABD açıklamaları için "İkinci bir çekiç güç" yorumunda bulunan uzmanlara göre Ankara'nın Esad karşıtı politikasındaki ısrar, bölgeyi tehlikeye atıyor. Tek çözüm yolu ise Şam ile birlikte hareket etmek.



ulusal.com.tr

