Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Esed teröristtir" çıkışı bölgesel ittifaka darbe vurmak anlamı taşıyor. Bu açıklamanın Astana'da Suriye barışı için inşa edilen sürece gölge düşürdüğünü belirten uzmanlar, açıklamanın Amerika'nın ekmeğine yağ sürdüğü görüşünde. Uzmanlara göre, Ankara husumet yerine Şam ile işbirliği yapmalı.

Uzmanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad aleyhindeki açıklamalar bölgesel ittifaka ve Suriye barışına bir darbe.



ANKA Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Ankara'nın bu yaklaşımının Astana ve Soçi zirvelerine gölge düşürdüğünü söyledi.



Suriye hükümetiyle kavgalı olmanın Amerika'ya yaradığını belirten İmer, Ankara'nın Şam ile işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.



Konuya ilişkin bir açıklama da Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner'den geldi. Esad'ın Amerika'nın kara gücü PYD'yi vatan haini olarak ilan ettiğini hatırlatan Soner, Erdoğan'ın açıklamalarının terör örgütüne yaradığını ifade etti.



Soner, Türkiye’nin, bekası için, Atlantik'ten kopup Asya'ya yaklaştığı bu süreçte Esad karşıtı açıklamaların güven sarsıcı olduğu görüşünde.



ulusal.com.tr